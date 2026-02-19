Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem i zahlađenje sa snegom

Naslovi.ai pre 34 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem i zahlađenje sa snegom

Danas promenljivo oblačno i toplije vreme, uveče naoblačenje sa kišom i olujnim vetrom, sutra zahlađenje sa kišom i snegom u nižim predelima.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), u Srbiji će danas ujutru biti hladno i pretežno vedro, osim na severu Vojvodine gde se očekuju oblaci i slaba kiša. Tokom dana biće promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će od sredine dana biti u pojačanju. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od -5 do 3 stepena, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. Nova Danas N1 Info

Uveče i tokom noći ka petku očekuje se jače naoblačenje sa kišom u zapadnoj polovini zemlje, a u planinskim predelima jugozapadne Srbije i sa snegom. U košavskom području vetar će biti jak i povremeno olujni, što je posledica jačanja ciklona iznad Đenovskog zaliva koji donosi toplu vazdušnu masu sa Mediterana. Prognozirano je i zahlađenje koje će uslediti od petka. Telegraf RTV Telegraf N1 Info

U petak, 20. februara, očekuje se oblačno i hladnije vreme sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a kasno poslepodne i uveče kiša će prelaziti u susnežicu i sneg, prvo na severu i zapadu, uz mogućnost formiranja manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima severne i zapadne Srbije. Duvaće severozapadni vetar, a zahlađenje će biti izraženo. Euronews Telegraf

U gradovima poput Beograda i Novog Sada očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umerenim do jakim južnim vetrom. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na hronične bolesnike, posebno kardiovaskularne i cerebrovaskularne pacijente, zbog čega se savetuje oprez. Radio 021 Ozon

Povezane vesti »

Stiže nam promena vremena: hladno i oblačno, u pojedinim delovima Srbije kiša i sneg

Stiže nam promena vremena: hladno i oblačno, u pojedinim delovima Srbije kiša i sneg

Euronews pre 43 minuta
Temperatura raste za čak 20 stepeni: Nakon zahlađenja, Srbiju očekuje neverovatan preokret vremena

Temperatura raste za čak 20 stepeni: Nakon zahlađenja, Srbiju očekuje neverovatan preokret vremena

Telegraf pre 43 minuta
Stiže opasno nevreme: Gromovi će parati nebom, prete poplave, bujice i klizišta, a evo gde će vejati sneg

Stiže opasno nevreme: Gromovi će parati nebom, prete poplave, bujice i klizišta, a evo gde će vejati sneg

Telegraf pre 43 minuta
Sneg stiže i brže nego što ste mislili: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru novog zahlađenja, evo i kada

Sneg stiže i brže nego što ste mislili: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru novog zahlađenja, evo i kada

Telegraf pre 2 sata
Iz minusa do 17 stepeni: Sunčani intervali tokom dana, uveče stiže kiša

Iz minusa do 17 stepeni: Sunčani intervali tokom dana, uveče stiže kiša

Glas Zaječara pre 4 sati
Danas do 17 stepeni, u subotu drastičan pad temperature: Kakvo nas vreme čeka naredne sedmice?

Danas do 17 stepeni, u subotu drastičan pad temperature: Kakvo nas vreme čeka naredne sedmice?

Danas pre 4 sati
U četvrtak do sedamnaest stepeni

U četvrtak do sedamnaest stepeni

Vesti online pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

U Bogatiću totalna blokada poljoprivrednika, radikalizacija protesta se nastavlja

U Bogatiću totalna blokada poljoprivrednika, radikalizacija protesta se nastavlja

Mašina pre 34 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem i zahlađenje sa snegom

Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem i zahlađenje sa snegom

Naslovi.ai pre 34 minuta
Osumnjičen da je prevario državnu firmu

Osumnjičen da je prevario državnu firmu

N1 Info pre 4 minuta
DRI dostavila zahtev za razrešenje direktora Dečjeg sela u Sremskoj Kamenici zbog nepravilnosti u poslovanju

DRI dostavila zahtev za razrešenje direktora Dečjeg sela u Sremskoj Kamenici zbog nepravilnosti u poslovanju

Insajder pre 8 minuta
Revizori traže smenu direktora Dečijeg sela: Nisu ih uverili da su dogovoreni radovi i sprovedeni

Revizori traže smenu direktora Dečijeg sela: Nisu ih uverili da su dogovoreni radovi i sprovedeni

Forbes pre 38 minuta