Sindikat FTN-a iz Novog Sada: Procesuirati odgovorne za napade na profesorku Janev i studente

Sindikat Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu pozvao je danas policiju i tužilaštvo da procesuiraju odgovorne za napade na članicu tog sindikata, profesorku Jelenu Janev i studente tokom protesta ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP).

U saopštenju su naveli da je profesorka Janev napadnuta u kampusu Univerziteta u Novom Sadu juče oko 14 sati, nakon protesta zaposlenih na Univerzitetu, a dok su se novinarima obraćali studenti koje su u ponedeljak uveče na platou ispred SNP napale pristalice Srpske napredne stranke (SNS). „Pozdravljamo što je policija, nakon brojnih poziva okupljenih, na kraju privela napadača na našu koleginicu. Istovremeno, ogorčeni smo zbog aktivnog ignorisanja napada na