Skupština Vojvodine usvojila odluke o objedinjavanju viših škola u 2 akademije

Nedeljnik pre 1 sat
Skupština Vojvodine usvojila odluke o objedinjavanju viših škola u 2 akademije

Skupština Vojvodine usvojila je danas odluke kojima su pojedine više strukovne škole objedinjene u dve akademije.

Usvojene su odluke o osnivanju Akademije strukovnih studija Novi Sad, u koju su ujedinjene Visoka poslovna škola, Visoka tehnička škola i Visoka škola za obrazovanje vaspitača, i o osnivanju Akademije strukovnih studija Sirmijum u Sremskoj Mitrovici. Sve tri novosadske više škole prethodno su se izjasnile protiv takvog spajanja, uz obrazloženje da uprave tih ustanova nisu bile uključene u kreiranje nacrta odluka. Sporno je, kako su navele, i to što će za
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Skupština Vojvodine: Rasprava o osnivanju akademija strukovnih studija, usvojen plan za Frušku goru

Skupština Vojvodine: Rasprava o osnivanju akademija strukovnih studija, usvojen plan za Frušku goru

Radio 021 pre 1 sat
Skupština Vojvodine: Novi Sad dobio Akademiju strukovnih studija, a Fruška gora novi vojni objekat

Skupština Vojvodine: Novi Sad dobio Akademiju strukovnih studija, a Fruška gora novi vojni objekat

Danas pre 1 sat
Skupština AP Vojvodina: Predlog da se osnuje akademija kojom će upravljati osoba osumnjičena za falsifikovanje diploma

Skupština AP Vojvodina: Predlog da se osnuje akademija kojom će upravljati osoba osumnjičena za falsifikovanje diploma

N1 Info pre 1 sat
Plan za Frušku goru: Objekat Vojske Srbije na Pavlasovom čotu

Plan za Frušku goru: Objekat Vojske Srbije na Pavlasovom čotu

Radio 021 pre 1 sat
Sednica Skupština Vojvodine: Usvojene izmene plana za Frušku goru

Sednica Skupština Vojvodine: Usvojene izmene plana za Frušku goru

NIN pre 1 sat
Skupština Vojvodine usvojila odluke o osnivanju akademija strukovnih studija u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici

Skupština Vojvodine usvojila odluke o osnivanju akademija strukovnih studija u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici

RTV pre 1 sat
Usvojene odluke o osnivanju akademija strukovnih studija u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici

Usvojene odluke o osnivanju akademija strukovnih studija u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština VojvodineVojvodinaNovi SadSremska MitrovicaSirmijum

Vojvodina, najnovije vesti »

Ukinuta zabrana poseta u Opštoj bolnici Subotica

Ukinuta zabrana poseta u Opštoj bolnici Subotica

Subotica.com pre 11 minuta
Hard techno preuzima K9 Station: Stiže System Collapse V2

Hard techno preuzima K9 Station: Stiže System Collapse V2

RTV pre 41 minuta
Skupština Vojvodine: Rasprava o osnivanju akademija strukovnih studija, usvojen plan za Frušku goru

Skupština Vojvodine: Rasprava o osnivanju akademija strukovnih studija, usvojen plan za Frušku goru

Radio 021 pre 1 sat
Skupština Vojvodine: Novi Sad dobio Akademiju strukovnih studija, a Fruška gora novi vojni objekat

Skupština Vojvodine: Novi Sad dobio Akademiju strukovnih studija, a Fruška gora novi vojni objekat

Danas pre 1 sat
Raspored sahrana i ispraćaja za petak, 20. februar

Raspored sahrana i ispraćaja za petak, 20. februar

Moj Novi Sad pre 26 minuta