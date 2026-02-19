Skupština Vojvodine usvojila odluke o objedinjavanju viših škola u 2 akademije

Skupština Vojvodine usvojila je danas odluke kojima su pojedine više strukovne škole objedinjene u dve akademije.

Usvojene su odluke o osnivanju Akademije strukovnih studija Novi Sad, u koju su ujedinjene Visoka poslovna škola, Visoka tehnička škola i Visoka škola za obrazovanje vaspitača, i o osnivanju Akademije strukovnih studija Sirmijum u Sremskoj Mitrovici. Sve tri novosadske više škole prethodno su se izjasnile protiv takvog spajanja, uz obrazloženje da uprave tih ustanova nisu bile uključene u kreiranje nacrta odluka. Sporno je, kako su navele, i to što će za