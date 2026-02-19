Partizan posle produžetka savladao FMP za polufinale Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su večeras u četvrtfinalu završnog turnira u Nišu savladali FMP posle produžetka rezultatom 95:90 FMP je ispustio prednost od devet poena, ali je ipak imao šut za pobedu, koji Filip Barna nije pogodio.

Crno-bele su predvodili Dvejn Vašington sa 26 i Isak Bonga sa 21 poenom. Kod FMP Barna i Lazar Stefanović postigli su po 24 poena. Partizan će u polufinalu igrati protiv Mege, koja je prethodno nadigrala OKK Beograd 100:79. U drugom polufinalu sastaće se Crvena zvezda - Spartak.