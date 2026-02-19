Tabaković: Neizvesnost, posebno oko NIS, utiče da se ne podiže kreditni rejting

Newsmax Balkans pre 2 sata
Tabaković: Neizvesnost, posebno oko NIS, utiče da se ne podiže kreditni rejting

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da se nada da će i ostale dve rejting agencije uraditi što i Standard & Poor's (S&P), koji je Srbiji dao kreditni investicioni rejting, ali da je teško očekivati da će to biti urađeno dok se ne reši problem sa NIS.

Ona je odgovarajući na pitanja novinara istakla da je i pre dobijanja rejtinga, na korak od investicionog, Srbija po premiji rizika na hartije od vrednosti i po stanju u ekonomiji bila vrednovana kao zemlja koja ima investicioni rejting. Dodala je da se s obzirom na to kakva su dešavanja u svetu i u zemlji i da je Poljskoj smanjen kreditni rejting za čitav jedan nivo, plašila da se to ne desi i nama, u smislu snižavanja izgleda za dobijanje tog rejtinga. Prema
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Iako je situacija s NIS bolja, i dalje postoji opasnost po ekonomiju! Tabaković: Danas podatke o inflaciji sluša i posebna…

Iako je situacija s NIS bolja, i dalje postoji opasnost po ekonomiju! Tabaković: Danas podatke o inflaciji sluša i posebna gošća

Blic pre 45 minuta
Tabaković: Neizvesnost posebno oko NIS-a utiče da se ne podiže kreditni rejting

Tabaković: Neizvesnost posebno oko NIS-a utiče da se ne podiže kreditni rejting

RTV pre 3 sata
Tabaković: Neizvesnost, posebno oko NIS-a, utiče da se ne podiže kreditni rejting

Tabaković: Neizvesnost, posebno oko NIS-a, utiče da se ne podiže kreditni rejting

Euronews pre 2 sata
Guvernerka Tabaković: "Neizvesnost oko NIS-a utiče da na kreditni rejting Srbije"

Guvernerka Tabaković: "Neizvesnost oko NIS-a utiče da na kreditni rejting Srbije"

Telegraf pre 3 sata
Tabakovićeva: Inflacija do septembra u granicama cilja, rast BDP-a 3,5 odsto

Tabakovićeva: Inflacija do septembra u granicama cilja, rast BDP-a 3,5 odsto

RTV pre 3 sata
Tabakovićeva: Inflacija do septembra u granicama cilja, rast BDP-a 3,5 odsto

Tabakovićeva: Inflacija do septembra u granicama cilja, rast BDP-a 3,5 odsto

RTS pre 4 sati
Srbija trenutno ima 53,3 tone zlata u rezervama

Srbija trenutno ima 53,3 tone zlata u rezervama

Radio 021 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Jorgovanka TabakovićNarodna BankaHartije od vrednostiKreditni rejtingNarodna Banka SrbijePoljska

Ekonomija, najnovije vesti »

N1 Direktno: "Počinje reorganizacija"

N1 Direktno: "Počinje reorganizacija"

N1 Info pre 10 minuta
Šta se dešava sa cenama voća i zašto su skočile 70 odsto u poslednjih godinu dana

Šta se dešava sa cenama voća i zašto su skočile 70 odsto u poslednjih godinu dana

Kamatica pre 5 minuta
Nećete verovati šta se sve u Nemačkoj može kupiti za manje od evra: spisak je dugačak, ljudi u šoku

Nećete verovati šta se sve u Nemačkoj može kupiti za manje od evra: spisak je dugačak, ljudi u šoku

Kurir pre 10 minuta
Komisija za zaštitu konkurencije izrekla meru firmi Vaillant iz Beograda od oko 15,6 miliona dinara

Komisija za zaštitu konkurencije izrekla meru firmi Vaillant iz Beograda od oko 15,6 miliona dinara

Nova pre 20 minuta
Luka Koper lani ostvarila 15 posto više prihoda, neto dobit porasla 35 posto

Luka Koper lani ostvarila 15 posto više prihoda, neto dobit porasla 35 posto

SEEbiz pre 4 minuta