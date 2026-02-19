Starmer o hapšenju bivšeg princa Endrua: Niko nije iznad zakona

Premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je da bi uhapšeni Endru Mauntbaten-Vindzor trebalo da razgovara sa vlastima u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa "skandalom" oko osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, naglašavajući da "niko nije iznad zakona".

U intervjuu za BBC, Starmer je rekao da svako ko poseduje relevantne informacije ima obavezu da se javi nadležnim organima. "Svako ko ima bilo kakve informacije treba da svedoči. Bilo da je u pitanju Endru ili bilo ko drugi, svako ko ima relevantne informacije treba da se obrati nadležnom telu", istakao je Kir Starmer, dodajući da se to odnosi ne samo na slučaj Epstin, već i na sve druge slučajeve nasilja nad ženama i devojčicama. Starmer je istakao da je jedan od