FOTO Navijači Zvezde totalno izolovani na stadionu u Lilu, kroz mrežu gledaju meč

FOTO Navijači Zvezde totalno izolovani na stadionu u Lilu, kroz mrežu gledaju meč

Fudbaleri Crvene zvezde od 21.00 igraju prvi meč baraža za plasman u osminu finala Lige Evrope, a na stadionu u Lilu imaće podršku svojih navijača.

Na stadionu se nalazi oko dve hiljade navijača Zvezde, koji su praktično izolovani od ostatka stadiona. Naime, oni se nalaze na gornjem prstenu, gde nema navijača domaćeg tima. Ispred sektora namenjenog navijačima Zvezde nalazi se i mreža, kroz koju će posmatrati susret. Meč možete da pratite uživo u blogu na portalu Nova.rs.
UŽIVO - Zvezda nije atraktivan protivnik za navijače Lila

UŽIVO: Zvezda sa tri štopera kreće ka osmini finala

Prenos, Lil - Crvena zvezda: Kakva borba u nokaut fazi Lige Evrope!

Uživo: Zvezda sa Enemom i Duarteom napada Lil /sastavi/

Lil - Crvena zvezda uživo: Podeljene karte pred meč, evo ko će početi!

Francuska je zapanjena: Evo šta su "delije" upravo uradile u Lilu (foto)

