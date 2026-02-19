FOTO Navijači Zvezde totalno izolovani na stadionu u Lilu, kroz mrežu gledaju meč

Fudbaleri Crvene zvezde od 21.00 igraju prvi meč baraža za plasman u osminu finala Lige Evrope, a na stadionu u Lilu imaće podršku svojih navijača.

Na stadionu se nalazi oko dve hiljade navijača Zvezde, koji su praktično izolovani od ostatka stadiona. Naime, oni se nalaze na gornjem prstenu, gde nema navijača domaćeg tima. Ispred sektora namenjenog navijačima Zvezde nalazi se i mreža, kroz koju će posmatrati susret. Meč možete da pratite uživo u blogu na portalu Nova.rs.