Poljoprivrednici nastavljaju proteste: Šire se blokade puteva, ovo je najnoviji spisak

Nova pre 2 sata
Poljoprivrednici nastavljaju proteste: Šire se blokade puteva, ovo je najnoviji spisak

Poljoprivrednici u Mrčajevcima danas ulaze u deveti dan blokade, nakon što su pregovori sa Ministarstvom propali. Poljoprivrednici iz okoline Gornjeg Milanovca najavili su da će se danas pridružiti blokadama puteva i zaustaviti saobraćaj na putu Takovo-Gornji Milanovc, od 12 do 14 časova. Najavljena je i blokada regionalnog puta Gornji Milanovac-Kragujevac, a biće ponovo blokiran stari put Čačak-Kraljevo, koji Čačani blokiraju peti dan zaredom. U nastavku teksta pogledajte najnoviji spisak blokada puteva.

Pokret Kreni-promeni objavio je spisak postojećih i novih lokacija na kojima poljoprivrednici organizuju blokade, a u nastavku teksta pogledajte koja su to mesta: Totalna blokada puteva: -Mrčajevci (novi put Kraljevo – Čačak) -Bare (put Kragujevac – Gornji Milanovac) -Cerovac (put Kragujevac – Topola) -Zavlaka (put Loznica – Valjevo) -Bogatić (Salaš Crnobranski, Glušci) -Rača Kragujevačka. Nove lokacije blokada: -Bogatić, Klenje -Sabanta (put Kragujevac – Jagodina)
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Počela blokada u selu Vrbava

Počela blokada u selu Vrbava

Glas Šumadije pre 31 minuta
Deveti dan protesta mlekara: Blokirana Ibarska magistrala u Mrčajevcima

Deveti dan protesta mlekara: Blokirana Ibarska magistrala u Mrčajevcima

Newsmax Balkans pre 51 minuta
Deveti dan protesta mlekara, ponovo blokirana Ibarska magistrala u Mrčajevcima

Deveti dan protesta mlekara, ponovo blokirana Ibarska magistrala u Mrčajevcima

RTS pre 1 sat
Poljoprivrednici najavljuju nove blokade

Poljoprivrednici najavljuju nove blokade

Ozon press pre 3 sata
Poljoprivrednici iz okoline Gornjeg Milanovca danas se pridružuju blokadi puteva

Poljoprivrednici iz okoline Gornjeg Milanovca danas se pridružuju blokadi puteva

Morava info pre 4 sati
Tema jutra: Srbija u opasnosti da izgubi prehrambeni suverenitet

Tema jutra: Srbija u opasnosti da izgubi prehrambeni suverenitet

N1 Info pre 5 sati
Poljoprivrednici iz okoline Gornjeg Milanovca danas se pridružuju blokadi puteva

Poljoprivrednici iz okoline Gornjeg Milanovca danas se pridružuju blokadi puteva

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakGornji MilanovacJagodinaValjevoLoznicaKraljevoKragujevacTopolaBogatić

Društvo, najnovije vesti »

Brent Sadler reformiše N1 i Novu S sa prijateljima sa Bliskog istoka i šefom medijske imperije porodice Bin Zajed

Brent Sadler reformiše N1 i Novu S sa prijateljima sa Bliskog istoka i šefom medijske imperije porodice Bin Zajed

N1 Info pre 16 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem i zahlađenje sa snegom

Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem i zahlađenje sa snegom

Naslovi.ai pre 6 minuta
Okrugli sto: Ubrzan razvoj IT sektora zahteva prilagođavanje studijskih programa zahtevima tržišta

Okrugli sto: Ubrzan razvoj IT sektora zahteva prilagođavanje studijskih programa zahtevima tržišta

RTV pre 6 minuta
Boris Bratina u Leskovcu: Unapređenje saradnje države, lokalne samouprave i medija

Boris Bratina u Leskovcu: Unapređenje saradnje države, lokalne samouprave i medija

ROMinfomedia pre 1 minut
Mlečni damping u Srbiji: Jedino kod nas prolazi škart

Mlečni damping u Srbiji: Jedino kod nas prolazi škart

Vreme pre 11 minuta