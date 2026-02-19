Poljoprivrednici nastavljaju proteste: Šire se blokade puteva, ovo je najnoviji spisak

Poljoprivrednici u Mrčajevcima danas ulaze u deveti dan blokade, nakon što su pregovori sa Ministarstvom propali. Poljoprivrednici iz okoline Gornjeg Milanovca najavili su da će se danas pridružiti blokadama puteva i zaustaviti saobraćaj na putu Takovo-Gornji Milanovc, od 12 do 14 časova. Najavljena je i blokada regionalnog puta Gornji Milanovac-Kragujevac, a biće ponovo blokiran stari put Čačak-Kraljevo, koji Čačani blokiraju peti dan zaredom. U nastavku teksta pogledajte najnoviji spisak blokada puteva.

Pokret Kreni-promeni objavio je spisak postojećih i novih lokacija na kojima poljoprivrednici organizuju blokade, a u nastavku teksta pogledajte koja su to mesta: Totalna blokada puteva: -Mrčajevci (novi put Kraljevo – Čačak) -Bare (put Kragujevac – Gornji Milanovac) -Cerovac (put Kragujevac – Topola) -Zavlaka (put Loznica – Valjevo) -Bogatić (Salaš Crnobranski, Glušci) -Rača Kragujevačka. Nove lokacije blokada: -Bogatić, Klenje -Sabanta (put Kragujevac – Jagodina)