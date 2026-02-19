CBS: Američka vojska spremna da u subotu napadne Iran, Tramp još nije doneo odluku

U junu 2025, SAD su se pridružile Izraelu u napadima na iranska nuklearna postrojenja tokom dvanaestodnevnog rata sa Iranom

VAŠINGTON – Visoki zvaničnici nacionalne bezbednosti saopštili su američkom predsedniku Donaldu Trampu da je vojska spremna za potencijalne napade na Iran već u subotu, ali da će se vremenski okvir za bilo kakvu akciju verovatno produžiti i nakon ovog vikenda, prenosi CBS Njuz, pozivajući se na izvore upoznate sa ovim razgovorima. Tramp još nije doneo konačnu odluku o tome da li će izvršiti napad, rekli su zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti.