Iz Nju Delhija poruka o tehnološkom zaokretu Srbije

Politika pre 9 minuta
Iz Nju Delhija poruka o tehnološkom zaokretu Srbije

Predsednik Srbije u društvu svetskih lidera na India AI Impact Summit 2026

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas, u prisustvu indijskog premijera Narendre Modija, AI Ekspo u okviru Samita o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju i poručio da prisustvo Srbije na ovakvim skupovima dodatno jača njenu međunarodnu poziciju i otvara prostor za nove investicije i partnerstva. Vučić je, obilazeći paviljone India AI Expo i najnovija dostignuća u oblasti inovacija, superkompjutera i veštačke inteligencije, istakao da je zadivljen
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Vučić: Prisustvo na samitu AI u Indiji otvara vrata novim investicijama i partnerstvima (foto)

Vučić: Prisustvo na samitu AI u Indiji otvara vrata novim investicijama i partnerstvima (foto)

Blic pre 10 minuta
U Nju Delhiju otvoren Samit o veštačkoj inteligenciji; - Vučić: Samit jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju…

U Nju Delhiju otvoren Samit o veštačkoj inteligenciji; - Vučić: Samit jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju budućnost sveta

RTV pre 10 minuta
Vučić na samitu AI u Indiji: Srbija odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije

Vučić na samitu AI u Indiji: Srbija odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije

N1 Info pre 44 minuta
Vučić: Samit o veštačkoj inteligenciji u Indiji jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju budućnost sveta

Vučić: Samit o veštačkoj inteligenciji u Indiji jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju budućnost sveta

RTS pre 35 minuta
(Foto) Vučić: Prisustvo Srbije na Samitu AI u Indiji otvara vrata novim investicijama i partnerstvima

(Foto) Vučić: Prisustvo Srbije na Samitu AI u Indiji otvara vrata novim investicijama i partnerstvima

Newsmax Balkans pre 15 minuta
Vučić obišao AI EXPO u Nju Delhiju: Ponosan sam što naša zemlja ima svoj nacionalni štand

Vučić obišao AI EXPO u Nju Delhiju: Ponosan sam što naša zemlja ima svoj nacionalni štand

B92 pre 45 minuta
Vučić: Srbija odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije

Vučić: Srbija odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPremijer SrbijePredsednik SrbijeEXPO

Svet, najnovije vesti »

Vučić: Prisustvo na samitu AI u Indiji otvara vrata novim investicijama i partnerstvima (foto)

Vučić: Prisustvo na samitu AI u Indiji otvara vrata novim investicijama i partnerstvima (foto)

Blic pre 10 minuta
U Nju Delhiju otvoren Samit o veštačkoj inteligenciji; - Vučić: Samit jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju…

U Nju Delhiju otvoren Samit o veštačkoj inteligenciji; - Vučić: Samit jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju budućnost sveta

RTV pre 10 minuta
Bivši predsednik Južne Koreje Jun Suk Jeol osuđen na doživotni zatvor

Bivši predsednik Južne Koreje Jun Suk Jeol osuđen na doživotni zatvor

N1 Info pre 9 minuta
Zaharova prozvala SAD: Rusku imovinu ste oduzeli za dan, dok je Epstajnov ranč i dalje nedodirljiv

Zaharova prozvala SAD: Rusku imovinu ste oduzeli za dan, dok je Epstajnov ranč i dalje nedodirljiv

Sputnik pre 8 minuta
Zakerberg svedočio pred porotom zbog optužbi za ugrožavanje mentalnog zdravlja mladih

Zakerberg svedočio pred porotom zbog optužbi za ugrožavanje mentalnog zdravlja mladih

NIN pre 4 minuta