Iz Nju Delhija poruka o tehnološkom zaokretu Srbije

Predsednik Srbije u društvu svetskih lidera na India AI Impact Summit 2026

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas, u prisustvu indijskog premijera Narendre Modija, AI Ekspo u okviru Samita o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju i poručio da prisustvo Srbije na ovakvim skupovima dodatno jača njenu međunarodnu poziciju i otvara prostor za nove investicije i partnerstva. Vučić je, obilazeći paviljone India AI Expo i najnovija dostignuća u oblasti inovacija, superkompjutera i veštačke inteligencije, istakao da je zadivljen