Bela kuća: Značajan napredak u Ženevi; Zelenski: Ne možemo reći da je rezultat dovoljan

Rat u Ukrajini – 1.457. dan. Razgovori Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Držaava u Ženevi su bili uspešni i očekuje se nova runda pregovora, objavila je Bela kuća.

Nakon trilateralnih razgovora u Ženevi, odvojeno su se sastali predstavnici Rusije i Ukrajine. I Moskva i Kijev su saglasni da su pregovori bili teški, ali očekuju njihov nastavak. Bela kuća je potvrdila da će biti održana nova runda pregovora i istakla da su pregovori u Ženevi bili uspešni i da je postignut značajan napredak. Međutim, za ukrajinskog predsednika postignut rezultat nije dovoljan. "Ne možemo reći da je rezultat dovoljan. Vojska je razgovarala o nekim