Kakva je budućnost štampe – da li bi građani pored Netfliksa platili i novine na internetu

RTS pre 4 minuta
Kakva je budućnost štampe – da li bi građani pored Netfliksa platili i novine na internetu

Novinarka RTS-a i profesorka FPN-a Milica Jevtić poručuje da ćemo u budućnosti morati da plaćamo autorsko novinarstvo, jer ćemo samo autore želeti da čitamo. Sve ostalo na kraju ćemo da "zgužvamo i bacimo u kantu“, kaže Jevtićeva. Nije problem da li se čita sa papira, papirusa ili digitalnih platformi, bitno je da se čita, a problem je što se sve više skroluje i gleda, a vrlo malo čita, kaže novinar Politike Nikola Trklja.

Dnevna štampa u Srbiji je 2014. godine imala je tiraž od oko pola miliona primeraka, a svaki primerak čitao je u proseku 1,54 čitalaca, što znači da je dnevno novine čitalo oko 770 hiljada građana. Najvernija publika bili su stariji od 55 godina. Prema istraživanju iz 2024. godine, 83 odsto građana koristi društvene mreže za vesti, 57 odsto prati portale i sajtove novina, dok je štampa, kako kažu, sve manje čitana. Kada pogledamo ko se gde pretežno informiše,
Otvori na rts.rs

RTS »

Bela kuća: Značajan napredak u Ženevi; Zelenski: Ne možemo reći da je rezultat dovoljan

Bela kuća: Značajan napredak u Ženevi; Zelenski: Ne možemo reći da je rezultat dovoljan

RTS pre 5 minuta
Između politike i administracije – šta može nova Komisija za birački spisak

Između politike i administracije – šta može nova Komisija za birački spisak

RTS pre 0 minuta
Iz jutarnjeg minusa do maksimalnih 17 stepeni

Iz jutarnjeg minusa do maksimalnih 17 stepeni

RTS pre 0 minuta
Sinod SPC razrešio dužnosti mitropolita žičkog Justina

Sinod SPC razrešio dužnosti mitropolita žičkog Justina

RTS pre 12 sati
Obradović: Igrali smo od zadovoljstva do neshvatljivog pada

Obradović: Igrali smo od zadovoljstva do neshvatljivog pada

RTS pre 7 satijoš 2 povezane
RTS »

Društvo, najnovije vesti »

Iz jutarnjeg minusa do maksimalnih 17 stepeni

Iz jutarnjeg minusa do maksimalnih 17 stepeni

RTS pre 0 minuta
Kakva je budućnost štampe – da li bi građani pored Netfliksa platili i novine na internetu

Kakva je budućnost štampe – da li bi građani pored Netfliksa platili i novine na internetu

RTS pre 4 minuta
Basara o Ćosiću, Kaporu, Đinđiću i “Knjizi o Milutinu”

Basara o Ćosiću, Kaporu, Đinđiću i “Knjizi o Milutinu”

Velike priče pre 35 minuta
Zašto se inatimo: E baš zato!

Zašto se inatimo: E baš zato!

Velike priče pre 59 minuta
"Zbog toga mogu da vas vrate sa granice!": Srbi strepe od ove situacije na graničnom prelazu, advokat objašnjava koja su…

"Zbog toga mogu da vas vrate sa granice!": Srbi strepe od ove situacije na graničnom prelazu, advokat objašnjava koja su pravila i upozorava

Blic pre 25 minuta