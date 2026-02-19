Kakva je budućnost štampe – da li bi građani pored Netfliksa platili i novine na internetu

Novinarka RTS-a i profesorka FPN-a Milica Jevtić poručuje da ćemo u budućnosti morati da plaćamo autorsko novinarstvo, jer ćemo samo autore želeti da čitamo. Sve ostalo na kraju ćemo da "zgužvamo i bacimo u kantu“, kaže Jevtićeva. Nije problem da li se čita sa papira, papirusa ili digitalnih platformi, bitno je da se čita, a problem je što se sve više skroluje i gleda, a vrlo malo čita, kaže novinar Politike Nikola Trklja.

Dnevna štampa u Srbiji je 2014. godine imala je tiraž od oko pola miliona primeraka, a svaki primerak čitao je u proseku 1,54 čitalaca, što znači da je dnevno novine čitalo oko 770 hiljada građana. Najvernija publika bili su stariji od 55 godina. Prema istraživanju iz 2024. godine, 83 odsto građana koristi društvene mreže za vesti, 57 odsto prati portale i sajtove novina, dok je štampa, kako kažu, sve manje čitana. Kada pogledamo ko se gde pretežno informiše,