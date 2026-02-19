Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog koji je pokušao da reketira jutjubera
RTS pre 43 minuta
Osumnjičeni Zoran R. se na saslušanju branio ćutanjem. Tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu se odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv 23-godišnjeg Zorana R. zbog postojanja osnova sumnje da je zajedno sa, za sada, nepoznatim licima, 16. februara na štetu B. I. izvršio krivična dela iznuda u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti. Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem osumnjičeni se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopšteno je iz tog tužilaštva. Nakon