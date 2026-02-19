Počela sednica Skupštine AP Vojvodine, na dnevnom redu prostorni plan za "Frušku goru" (RTV1)

NOVI SAD - Prva ovogodišnja sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine počela je usvajanjem dnevnog reda, na kojem je šest tačaka od kojih je najvažnija osnivanje Akademije strukovnih studija Novi Sad u Novom Sadu.

Prisutno je 94 poslanika, a sednica je počela minutom ćutanja za zamenicu pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, nekadašnju teniserku Tatjanu Ječmenicu nakon čega je usledilo usvajanje tačaka dnevnog reda. Poslanici opozicije pred početak sednice naveli su da neće podržati današnje predloge koji će se naći pred skupštinom i Narodni pokret Srbije naveo je da će tražiti povlačenje tačke o osnivanju Akademije strukovnih studija u Novom Sadu. Na današnjem dnevnom