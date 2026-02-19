Sednica Skupštine AP Vojvodine, na dnevnom redu prostorni plan za "Frušku goru"

NOVI SAD - U Skupštini Vojvodine sa početkom u 10.00 časova, biće održana 15. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Kako je najavljeno pred poslanicima će se naći 5 tačaka dnevnog reda, među kojima i predlog odluke o donošenju izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene predela "Fruška gora". Kako je najavljeno iz pokrajinskog parlamenta, za dnevni red predložena je i odluka o osnivanju akademije strukovnih studija Sirmijum u Sremskoj Mitrovici, kao i odluka o osnivanju Akademije strukovnih studija Novi Sad u Novom Sadu. Predložena je i odluka o dodeli sredstava za