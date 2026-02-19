Partizan preživeo triler i sažvakao „pantere“ posle produžetka!

Košarkaši Partizana savladali su FMP posle velike borbe i tako overili poslednje mesto u polufinalu Kupa Radivoja Koraća - 93:90 (21:21, 22:18, 16:27, 22:15, 11:9).

Aktuelni vicešampion Kupa u polufinalu će odmeriti snage sa ekipom Mege. Taj duel na programu je u petak i počeće u 20.30 časova. Tri sata pre toga, u prvoj borbi za finale suočiće se Crvena zvezda i subotički Spartak. Najzaslužniji za teško izvojevanu pobedu Partizana bio je Isak Bonga sa 21 poenom (6/11 iz igre, 7/7 slobodna bacanja), 7 skokova i 6 iznuđenih faulova. U ključnim trenucima nemačko krilo je bilo na visini zadatka. Najefikasniji je, u skladu sa