Bivši princ Endru pušten iz pritvora nakon 12 sati ispitivanja, istraga u toku

Endru Mauntbaten-Vindzor pušten je iz pritvora nakon što ga je policija u Norfolku ispitivala gotovo 12 sati, preneo je Gardijan.

Iz policije je saopšteno da je on pušten na slobodu, ali da je i dalje u toku istraga koja se protiv njega vodi zbog sumnji za zloupotrebu vršenja javne funkcije. Mauntbaten-Vindzor uhapšen je ranije danas, a britanski kralj Čarls Treći, koji zbog hapšenja nije prekinuo svoje svakodnevne aktivnosti, rekao je da je sa "najdubljom zabrinutošću" primio vest o hapšenju svog brata i poručio da zakon mora da ide svojim tokom i da nadležni organi imaju punu podršku i