Emir imao teško detinjstvo, odrastao bez roditelja - Ceca progovorila o njegovoj borbi: "Podigli su te..."

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Emir imao teško detinjstvo, odrastao bez roditelja - Ceca progovorila o njegovoj borbi: "Podigli su te..."

Pevač Emir Brunčević iz Novog Pazara postao je poznat tokom učešća u "Pinkovim zvezdama".

Iako nije stigao do finala, danas gradi uspešnu karijeru. Ipak, retko ko zna detalje njegovog teškog odrastanja, koje je večeras u svojoj emisiji obelodanila balkanska diva Ceca Ražnatović. Ceca, koja je dobro upućena u životne priče svojih kolega, osetila je potrebu da pohvali Emirovo vaspitanje i put koji je prešao, uprkos velikim životnim nedaćama. - Ti si imao teško detinjstvo, odrastao si bez majke i bez oca. Tebe su stričevi očuvali, ne znam koliko to zna
Blic pre 3 sata
