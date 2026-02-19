Putin: "Sankcije SAD Kubi neprihvatljive, sada smo u posebnom periodu, nećemo prihvatiti..."

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je tokom sastanka sa kubanskim ministrom spoljnih poslova Brunom Rodrigezom Pariljom u Kremlju, da se odnosi dve zemlje, generalno, razvijaju u pozitivnom smeru, kao i da su nove američke sankcije neprihvatljive. "Što se tiče bilateralnih odnosa, oni se, generalno, razvijaju u pozitivnom pravcu.

Uveren sam da će danas biti prilika da detaljno razgovaramo o svim ovim pitanjima", kazao je Putin, prenose RIA Novosti. Putin je kazao da Rusija smatra nove američke sancije, koje se odnose na blokadu snabdevanja Kube naftom, neprihvatljivim. "Sada smo u posebnom periodu, sa novim sankcijama. Znate kako se osećamo povodom ovoga. Nećemo prihvatiti ništa slično. Stav našeg Ministarstva spoljnih poslova je otvoren, jasan i nedvosmislen", naglasio je Putin. Bruno
