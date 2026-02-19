Prenos, Lil - Crvena zvezda: Neverovatna utakmica!

Lil i FK Crvena zvezda igraju prvi meč šesnaestine finala Lige Evrope, a prenos te utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP 70' - Prošao je onaj uvodni nalet domaćina, sada je to definitivno. Zvezda sve lakše osvaja i loptu i prostor. Odlično izdanje crveno-belih, nema šta. 66' - Nova kolosalna prilika za Zvezdu! Tiknizjan se ko zna koji put ubacio po levom krilu, ubacio Arnautoviću, koji je u padu probao da postigne gol - a to je sprečila intervencija golmana Lila! 63' - Enem, koji se svojski trudio da "zagorča život" odbrani Lila, ustupa mesto na terenu Marku