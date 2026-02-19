U podmetnutom požaru izgorela cvećara na Konjarniku čiji su vlasnici podržali studente

U trećem napadu na cvećaru Jovana Nenadića na Konjarniku u poslednjih godinu dana izgoreo je ceo objekat. Nenadić je za „Vreme" rekao da su trojica napadača provalili i ubacili molotovljeve koktele. Snimak podmetanja požara se širi društvenim mrežama

Vlasnik cvećare „Imela“ na Konjarniku Jovan Nenadić potvrdio je da se noćas desila se treća paljevina ovog objekta, a ovog puta vatra je progutala ceo objekat. „Ovog puta su bila trojica napadača. Pajserom su provalili, razbili su staklo i ubacili molotovljeve koktele. Šteta je totalna“, kazao je Nenadić za „Vreme“. Članu Zbora Konjarnik ponovo zapaljena cvećara Ovaj objekat prošle godine, u jeku studentske borbe, u deset dana bio je meta dva identična napada.