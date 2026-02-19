U podmetnutom požaru izgorela cvećara na Konjarniku čiji su vlasnici podržali studente

Vreme pre 57 minuta
U podmetnutom požaru izgorela cvećara na Konjarniku čiji su vlasnici podržali studente

U trećem napadu na cvećaru Jovana Nenadića na Konjarniku u poslednjih godinu dana izgoreo je ceo objekat. Nenadić je za „Vreme" rekao da su trojica napadača provalili i ubacili molotovljeve koktele. Snimak podmetanja požara se širi društvenim mrežama

Vlasnik cvećare „Imela“ na Konjarniku Jovan Nenadić potvrdio je da se noćas desila se treća paljevina ovog objekta, a ovog puta vatra je progutala ceo objekat. „Ovog puta su bila trojica napadača. Pajserom su provalili, razbili su staklo i ubacili molotovljeve koktele. Šteta je totalna“, kazao je Nenadić za „Vreme“. Članu Zbora Konjarnik ponovo zapaljena cvećara Ovaj objekat prošle godine, u jeku studentske borbe, u deset dana bio je meta dva identična napada.
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

(VIDEO) Treći put zapaljena cvećara Imela na Konjarniku - vlasnici podržavaju studente

(VIDEO) Treći put zapaljena cvećara Imela na Konjarniku - vlasnici podržavaju studente

N1 Info pre 12 minuta
Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Insajder pre 6 minuta
Zapaljena cvećara Imela u Ustaničkoj ulici po treći put (VIDEO)

Zapaljena cvećara Imela u Ustaničkoj ulici po treći put (VIDEO)

Danas pre 48 minuta
Sekirama razlupali izlog i zapalili cvećaru: Prvi snimci uništenog lokala u Ustaničkoj čiji vlasnici podržavaju studente VIDEO…

Sekirama razlupali izlog i zapalili cvećaru: Prvi snimci uništenog lokala u Ustaničkoj čiji vlasnici podržavaju studente VIDEO

Nova pre 1 sat
Ponovo zapaljena cvećara Imela na Konjarniku: Treći napad na lokal čiji vlasnici podržavaju studente

Ponovo zapaljena cvećara Imela na Konjarniku: Treći napad na lokal čiji vlasnici podržavaju studente

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

požar

Politika, najnovije vesti »

(VIDEO) Treći put zapaljena cvećara Imela na Konjarniku - vlasnici podržavaju studente

(VIDEO) Treći put zapaljena cvećara Imela na Konjarniku - vlasnici podržavaju studente

N1 Info pre 12 minuta
Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Insajder pre 6 minuta
Ponoš: Izbori nisu luksuz

Ponoš: Izbori nisu luksuz

Danas pre 13 minuta
Evropske demokrate pozdravljaju ujedinjavanje proveropske opozicije oko vladavine prava

Evropske demokrate pozdravljaju ujedinjavanje proveropske opozicije oko vladavine prava

Nova pre 13 minuta
Olivera Nikolić iz Nove snage: Mlečno govedarstvo kao ogledalo sistemske krize agrarne politike

Olivera Nikolić iz Nove snage: Mlečno govedarstvo kao ogledalo sistemske krize agrarne politike

InfoKG pre 12 minuta