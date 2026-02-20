Dan posle smrti Erika Dejna objavljena njegova poruka ćerkama: "Ove četiri stvari..." VIDEO

Erik Dejn je iskoristio poslednji intervju za Netflixovu seriju "Famous Last Words" da podeli nekoliko mudrih saveta svojim ćerkama Bili i Džordžiji.

Erik Dejn je preminuo u 53. godini, nakon borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Njegova smrt je nastupila samo 10 meseci nakon što je zvezda serije "Uvod u anatomiju" objavila da mu je dijagnostikovana iscrpljujuća bolest. Tokom svoje borbe protiv ALS-a, Dejn je bio iskren sa svojim ćerkama, Bili (15) i Džordžiji (13), koje je dobio sa Rebekom Gejhart. One su mu, kako je govorio, bile motiv da se bori protiv teške bolesti. Upravo to osećanje je