Erik Dejn i njegova hrabra priča o ALS-u: U seriji "Brilliant Minds" glumio sebe VIDEO

B92 pre 1 sat
Erik Dejn i njegova hrabra priča o ALS-u: U seriji "Brilliant Minds" glumio sebe VIDEO

Vest da je Erik Dejn preminuo u 53. godini nakon borbe sa dijagnozom amiotrofične lateralne skleroze rastužila je svet, a mnogi ne znaju da je glumac tumačio lik koji se suočio sa istom dijagnozom.

Naime, glumca mnogi pamtimo po ulozi zgodnog doktora u seriji "Uvod u anatomiju",a potom i ulozi u seriji "Euforija". Mnogi ne znaju da je bio deo glumačke postave NBC-jeve serije "Brilliant Minds", u kojoj je tumačio lik koji se bori sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Za Dejna je ova uloga imala i ličnu težinu, jer mu je ranije te godine dijagnostifikovana ista bolest. Erik se glumačkoj ekipi pridružio u devetoj epizodi druge sezone serije. Dejn je
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Erik Dejn snimio scene za treću sezonu "Euforije" neposredno pre smrti: Kolege i prijatelji se opraštaju od voljenog glumca

Erik Dejn snimio scene za treću sezonu "Euforije" neposredno pre smrti: Kolege i prijatelji se opraštaju od voljenog glumca

Blic pre 36 minuta
Patrik Dempsi otkrio da je Erik Dejn pred smrt počeo da gubi sposobnost govora: Bio je prikovan za krevet

Patrik Dempsi otkrio da je Erik Dejn pred smrt počeo da gubi sposobnost govora: Bio je prikovan za krevet

Nova pre 1 sat
Ovo su simptomi bolesti od koje je umrla zvezda serije "Uvod u anatomiju": Počinje nesigurnošću i spoticanjem

Ovo su simptomi bolesti od koje je umrla zvezda serije "Uvod u anatomiju": Počinje nesigurnošću i spoticanjem

Nova pre 2 sata
Preminuo Erik Dejn, zvezda serije Uvod u anatomiju

Preminuo Erik Dejn, zvezda serije Uvod u anatomiju

RTS pre 2 sata
Erik Dejn iz "Uvoda u anatomiju" svoj poslednji film snimao u Crnoj Gori: Uz njega igrala i jedna glumica iz Srbije

Erik Dejn iz "Uvoda u anatomiju" svoj poslednji film snimao u Crnoj Gori: Uz njega igrala i jedna glumica iz Srbije

Euronews pre 2 sata
Erik Dejn bolovao od iste neizlečive bolesti kao Stiven Hoking: Razorila mu je telo, a ovo su simptomi

Erik Dejn bolovao od iste neizlečive bolesti kao Stiven Hoking: Razorila mu je telo, a ovo su simptomi

Kurir pre 3 sata
Odlazak šarmantnog "doktora": Nezaboravne uloge Erika Dejna

Odlazak šarmantnog "doktora": Nezaboravne uloge Erika Dejna

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Sony bi mogao da odloži PlayStation 6 do 2028/2029.

Sony bi mogao da odloži PlayStation 6 do 2028/2029.

Štreberi pre 6 minuta
Ćerka Aneli Ahmić i Asmina Durdžića slavi 5. rođendan: Mala Nora u nežno roze haljinici kao prava princeza, a tek da vidite…

Ćerka Aneli Ahmić i Asmina Durdžića slavi 5. rođendan: Mala Nora u nežno roze haljinici kao prava princeza, a tek da vidite tortu na Mini Maus! Oglasila se Sita

Blic pre 11 minuta
Opljačkana rijaliti zvezda: Iz lokala joj izneli stvari, policija ispituje osumnjičene, oglasila se i na mrežama

Opljačkana rijaliti zvezda: Iz lokala joj izneli stvari, policija ispituje osumnjičene, oglasila se i na mrežama

Blic pre 1 minut
Projekcija filmova studenata FDU – 25. februar, Cineplexx Ušće

Projekcija filmova studenata FDU – 25. februar, Cineplexx Ušće

Buro pre 6 minuta
Poznata influenserka preminula posle plastične operacije

Poznata influenserka preminula posle plastične operacije

B92 pre 6 minuta