Erik Dejn i njegova hrabra priča o ALS-u: U seriji "Brilliant Minds" glumio sebe VIDEO

Vest da je Erik Dejn preminuo u 53. godini nakon borbe sa dijagnozom amiotrofične lateralne skleroze rastužila je svet, a mnogi ne znaju da je glumac tumačio lik koji se suočio sa istom dijagnozom.

Naime, glumca mnogi pamtimo po ulozi zgodnog doktora u seriji "Uvod u anatomiju",a potom i ulozi u seriji "Euforija". Mnogi ne znaju da je bio deo glumačke postave NBC-jeve serije "Brilliant Minds", u kojoj je tumačio lik koji se bori sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Za Dejna je ova uloga imala i ličnu težinu, jer mu je ranije te godine dijagnostifikovana ista bolest. Erik se glumačkoj ekipi pridružio u devetoj epizodi druge sezone serije. Dejn je