Snežana Đurišić progovorila o napadu na svog sina: "Niko nema pravo da ga maltretira i zlostavlja"

Pevačica Snežana Đurišić održala je danas konferenciju povodom predstojećih koncerata, ali je progovorila i o nemilom događaju kada je njen sin, Marko Gvozdenović, brutalno pretučen.

Snežana je sada otkrila da je za incident koji se dogodio 15. februara, saznala dan kasnije. "Zamolila bih da pustimo da Tužilaštvo radi šta treba dalje. Postoje stvari o kojima se ne priča, prosto su privatne, postoje neke gde čovek mora javno nešto da kaže, a ja sam 57 godina na pozornici i savršeno dobro znam da ljude interesuje mnogo što šta, ali i ti ljudi moraju da znaju da ne može uvek sve da se kaže, kao što i oni ne moraju da kažu sve, jer moraju da imaju