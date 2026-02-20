Šta je ALS zbog čijih posledica je preminuo glumac Erik Dejn: Ovo su simptomi teške bolesti

B92 pre 2 sata
Šta je ALS zbog čijih posledica je preminuo glumac Erik Dejn: Ovo su simptomi teške bolesti

Glumac Erik Dejn preminuo je u 53. godini nakon borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), a u pitanju je bolest koja zahvata nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini.

Čuveni glumac vodio je bitku sa teškom bolešću i morao je da bude pod celodnevnim nadzorom i negom. Tačni uzroci ove bolesti nisu utvrđeni, ali se navodi nekoliko faktora rizika i mogućih uzroka. ALS se često naziva i Lu Gerigova bolest, po bejzbol igraču kome je dijagnostikovana. Tačan uzrok bolesti još uvek nije poznat, ali je mali broj slučajeva nasledan, navode iz poznate Mayo klinike. Amiotrofična lateralna skleroza dovodi do gubitka kontrole nad mišićima, a
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Ovo su simptomi bolesti od koje je umrla zvezda serije "Uvod u anatomiju": Počinje nesigurnošću i spoticanjem

Ovo su simptomi bolesti od koje je umrla zvezda serije "Uvod u anatomiju": Počinje nesigurnošću i spoticanjem

Nova pre 1 sat
Preminuo Erik Dejn, zvezda serije Uvod u anatomiju

Preminuo Erik Dejn, zvezda serije Uvod u anatomiju

RTS pre 49 minuta
Erik Dejn iz "Uvoda u anatomiju" svoj poslednji film snimao u Crnoj Gori: Uz njega igrala i jedna glumica iz Srbije

Erik Dejn iz "Uvoda u anatomiju" svoj poslednji film snimao u Crnoj Gori: Uz njega igrala i jedna glumica iz Srbije

Euronews pre 55 minuta
Erik Dejn bolovao od iste neizlečive bolesti kao Stiven Hoking: Razorila mu je telo, a ovo su simptomi

Erik Dejn bolovao od iste neizlečive bolesti kao Stiven Hoking: Razorila mu je telo, a ovo su simptomi

Kurir pre 2 sata
Odlazak šarmantnog "doktora": Nezaboravne uloge Erika Dejna

Odlazak šarmantnog "doktora": Nezaboravne uloge Erika Dejna

Euronews pre 2 sata
Preminuo glumac iz serije "Uvod u anatomiju": Bolovao od neizlečive bolesti

Preminuo glumac iz serije "Uvod u anatomiju": Bolovao od neizlečive bolesti

B92 pre 2 sata
Preminuo Erik Dejn, zvezda serije 'Uvod u anatomiju'

Preminuo Erik Dejn, zvezda serije 'Uvod u anatomiju'

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Impresivna nova QNAP QVR platforma za video nadzor podržava do 1024 kamere Ovaj virus dolazi već instaliran na vaše Android…

Impresivna nova QNAP QVR platforma za video nadzor podržava do 1024 kamere Ovaj virus dolazi već instaliran na vaše Android uređaje EU zaustavlja beskonačno skrolovanje – TikTok u problemu, sledeći su Instagram i Facebook? Da li želite kodove za popust

Domino magazin pre 9 minuta
Određen pritvor osumnjičenom za paljenje "brabusa" Baki Prasetu

Određen pritvor osumnjičenom za paljenje "brabusa" Baki Prasetu

Radio 021 pre 20 minuta
Radmila Staković, novinarka Radara, dobitnica nagrade Fondacija „Tanje Petrović“

Radmila Staković, novinarka Radara, dobitnica nagrade Fondacija „Tanje Petrović“

Radar pre 39 minuta
Četvrti put zaredom Tejlor Svift dobitnica nagrade Svetske diskografske federacije za globalnog umetnika

Četvrti put zaredom Tejlor Svift dobitnica nagrade Svetske diskografske federacije za globalnog umetnika

N1 Info pre 34 minuta
Bebica ostaje bez honorara do kraja Elite 9. Ovo je razlog! Produkcija donela hitnu odluku

Bebica ostaje bez honorara do kraja Elite 9. Ovo je razlog! Produkcija donela hitnu odluku

Blic pre 5 minuta