Šta je ALS zbog čijih posledica je preminuo glumac Erik Dejn: Ovo su simptomi teške bolesti

Glumac Erik Dejn preminuo je u 53. godini nakon borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), a u pitanju je bolest koja zahvata nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini.

Čuveni glumac vodio je bitku sa teškom bolešću i morao je da bude pod celodnevnim nadzorom i negom. Tačni uzroci ove bolesti nisu utvrđeni, ali se navodi nekoliko faktora rizika i mogućih uzroka. ALS se često naziva i Lu Gerigova bolest, po bejzbol igraču kome je dijagnostikovana. Tačan uzrok bolesti još uvek nije poznat, ali je mali broj slučajeva nasledan, navode iz poznate Mayo klinike. Amiotrofična lateralna skleroza dovodi do gubitka kontrole nad mišićima, a