OFAK produžio licencu NIS-u do 20. marta, kaže ministarka energetike

Dok se čeka odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAK) sporazuma ruske kompanije Gaspromnjeft i mađarskog MOL-a o prodaji većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), ministarka energetike i rudarstva Srbije je objavila da je OFAK još jednom produžio operativnu licencu za rad do 20. marta.

„NIS može da nastavi da doprema sirovu naftu, da je prerađuje u rafineriji u Pančevu i da nastavi redevno da snabdeva tržište naftnim derivatima", rekla je Đedović Handanović za Radio-televiziju Srbije.

OFAK je u pismu srpskom Ministarstvu finansija naveo i pod kojim uslovima važi operativna licenca, preneo je RTS, 23. januara.

BBC na srpskom je kontaktirao OFAK, ali nije dobio odgovor o produženju licence.

OFAK je produžio operativnu licencu za rad NIS-a u januaru i februaru.

NIS je početkom 2026. počeo da nabavlja i prerađuje naftu, a Rafinerija nafte Pančevo, koja je prethodno obustavila rad zbog nedostatka sirove nafte usled američkih sankcija - vraća se u rad.

Vlada Hrvatske je tada na društvenoj mreži Iks saopštila da je OFAK izdao i licencu hrvatskom naftovodnom operateru JANAF za nastavak transporta nafte NIS-u.

Nafta sa svetskih tržišta upravo preko JANAF-a stiže u Srbiju.

Naftna industrija Srbije je arterija celokupnog privrednog života zemlje, a njeno funkcionisanje ugroženo je zbog američkih sankcija koje su od oktobra na snazi.

MOL i Gaspromnjeft su potpisali kupovinu od 56,15 odsto udela Gaspromnjefta u NIS-u, saopštio je MOL.

Zaključenje transakcije, između ostalog, zahteva odobrenje OFAK-a, kao i „druga vladina i državna odobrenja u Srbiji", a ugovor o kupoprodaji bi trebalo da bude potpisan najkasnije do 31. marta 2026.

U toku su i pregovori sa Nacionalnom naftnom kompanijom Abu Dabija (ADNOC), iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), o njenom ulasku u NIS-a kao manjinskog akcionara, dodali su iz mađarske kompanije.

Srpski zvaničnici su prethodno dali ruskim vlasnicima rok da prodaju NIS do 15. januara.

„Želimo da budemo fer prema ruskoj strani, damo im više vremena, da pokažemo koliko nam je stalo i do prijateljstva i da budemo dobar domaćin bilo kojoj investiciji", izjavio je tada Aleksandar Vučić predsednik Srbije.

Nacionalizacije neće biti zato što „nismo ni komunisti, ni fašisti", rekao je više puta.

Na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare, koja uobičajeno traje satima, Putin je 19. decembra rekao očekuje da će „prijateljska Srbija" ispuniti obaveze prema zajedničkoj kompaniji, NIS-u.

Prethodno je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prvi put javno komentarisao mogućnost nacionalizacije, za koju je rekao da je moguća, ali pod određenim uslovima.

Podsetio je da u međuvladinom sporazumu Srbije i Rusije piše da je nacionalizacija nemoguća bez obostrane saglasnosti.

„Možda se rešenje sastoji u tome da se nađe način kako da NIS dalje radi, bez obzira na one mogućnosti koje imaju SAD da bi se to preduzeće kaznilo", rekao je Lavrov 11. decembra na okruglom stolu za ambasadore u Moskvi na pitanje ambasadora Srbije Momčila Babića.

Skupština Srbije je početkom decembra usvojila amandman na predlog zakona o budžetu za 2026. koji zahteva dodatna izdvajanja za energetsku sigurnost i stabilnost zemlje.

Time je izdvojeno dodatnih 164 milijarde dinara, odnosno oko 1,4 milijarde evra.

Prvobitno je bilo planirano svega 600 miliona dinara za ovu namenu.

Rafinerija nafte u Pančevu prethodno je obustavila rad zbog nedostatka sirove nafte, usled američkih sankcija.

Srbija je spremna da 50 dana „trpi sve posledice, da Rafinerija ne radi, da ništa ne radi, jer ćemo se snaći i obezbediti dovoljno snabdevanje tržišta", istakao je ranije Vučić.

Hoće li Narodna banka obustaviti platni promet sa NIS-om?

Ovo je jedno od pitanja koje takođe lebdi u vazduhu.

Nedugo pošto je Vučić objavio rok Rusima, Narodna banka Srbije (NBS) objavila je da će prekinuti poslovanje, odnosno platni promet sa NIS-om, ako do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje.

Centralna banka Srbije je obrazložila da će ta mera biti preduzeta kako ne bi na bilo koji način bila dovedena u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema, odnosno kako bi platni promet u zemlji nesmetano funkcionisao.

Od uvođenja američkih sankcija, na pumpama NIS-a nije bilo moguće plaćati gorivo Masterkard i Viza karticama, ali jeste Dina (i naravno, gotovinom).

Do danas, međutim, NIS nije isključen iz platnog prometa, a njegove benzinske stanice širom Srbije i dalje rade.

O sudbini NIS-a

Sudbina NIS-a, arterije privrednog organizma Srbije, mesecima 'visi u vazduhu'.

Američke vlasti najavile su početkom godine uvođenje sankcija ruskim energetskim kompanijama - Surgunjeftu i Gaspromnjeftu - u nameri da ograniče prihode kojim Moskva finansira rat u Ukrajini.

Među njima je i NIS, u kojem je Gasprom, odnosno ćerka firma Gaspromnjeft, većinski vlasnik.

Sankcije su odlagane više puta, da bi u oktobru stupile na snagu.

SAD prete sekundarnim sankcijama Srbiji

Istog dana kada je objavljena namera Rusa da prodaju većinski udeo u NIS-u, guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković izjavila je da je centralna banka dobila upozorenje o mogućnosti uvođenja takozvanih sekundarnih sankcija, zbog NIS-a.

Mogućnost uvođenja sekundarnih sankcija je ozbiljna pretnja" i vrlo ozbiljno smo je shvatili, rekla je ona novinarima.

„Dobili smo upozorenje kao entitet koji sarađuje sa poslovnim entitetom koji je pod sankcijama. To za nas jeste ozbiljno upozorenje", rekla je Tabaković na predstavljanju izveštaja o inflaciji.

Centralna banka Srbije nije dobila preciznije objašnjenje šta bi te sekundarne sankcije tačno značile, dodala je.

Od povratka u Belu kuću u januaru ove godine, američki predsednik Donald Tramp doneo je niz političkih i ekonomskih odluka kako bi, obrazlagao je, zaštitio privredu i interese SAD.

To se pre svega odnosi na uvođenje novih, viših carina mnogim zemljama u svetu, među kojima je i Srbija. Vrhovni sud SAD oborio je tu odluku, ali je Tramp najavio nove carine.

Ali u poslednje vreme preti ili je nekim zemljama, poput Indije, uveo dodatne namete zbog poslovanja sa Rusijom.

Indija je zbog trgovine sa ruskim partnerima žrtva tih sekundarnih sankcija.

Trampova administracija preti - ali to još nije potvrđeno - uvođenjem carina od čak 500 odsto svima koji trguju sa Rusijom.

Frustriran zbog neuspelih pregovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini, koji se bliži četvrtoj godini, Tramp je počeo da kažnjava kako ruske firme, tako i iz neke iz drugih zemalja koje rade sa ruskim partnerima.

Nedavno su uvedene sankcije dvema velikim ruskim naftnim kompanijama - Lukoilu i Rosnjeftu.

