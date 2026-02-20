Vrhovni sud SAD oborio Trampove carine

američki predsednik prekoračio svoja ovlašćenja

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država presudio je da je Donald Tramp (Donald Trump) prekoračio svoja ovlašćenja kada je uveo široke carine pozivajući se na zakon namenjen vanrednim situacijama. Sud je tesnom većinom šest na prema tri odlučio da Zakon o međunarodnim ekonomskim ovlašćenjima u vanrednim situacijama (IEEPA) iz 1977. godine ne daje predsedniku ovlašćenje za uvođenje carina. Odluku je napisao predsednik suda Džon Roberts, uz podršku troje liberalnih