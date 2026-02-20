Jedna osoba slomila obe noge, druga pobegla Detalji teške nesreće kod Kruševca: Dva automobila se zakucala u kombi

U Velikom Golovodu kod Kruševca večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća Jedna osoba je lakše povređena, dok je druga zadobila teže povrede sa prelomima obe noge U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u mestu Veliko Golovode kod Kruševca jedna osoba je lakše povređena, a jedna teže.

Kako se nezvanično saznaje, osoba koja je lakše povređena putovala kombijem, dok je osoba sa težim povredama bila u automobilu i tom prilikom je zadobila prelome obe noge. Osoba koja je vozila treće vozilo je pobegla sa mesta nesreće. Podsećamo, teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u mestu Veliko Golovode kod Kruševca kada je došlo do sudara kombija i dva automobila. Na licu mesta su vatrogasci, policija i hitna pomoć. Kako smo ranije pisali, kako se