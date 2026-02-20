Šapić: Grade se novi kružni tokovi, jedan će imati svetionik, sat na Trgu republike postavlja se sutra

Izgradnja novog srpskog mosta preko Save i nekoliko novih kružnih tokova planirana je do leta 2027. godine, što bi trebalo da olakša saobraćaj u gradu.

Najavljeni su infrastrukturni projekti kao što su autobuska stanica Jug koja će biti gotova do kraja marta, nastavak radova na platou ispred Hrama Svetog Save i obnovi Karađorđevog parka. "U subotu noć biće postavljen sat na kružnom toku na Trgu repubike. To je ručni rad, jedinstven je, unikatan je, 6 tona ima i visok je 9 metara. Izrađen je u Srbiji, kvalitetni su materijali, garancija je 100 godina - najavio je Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda na press