Šapić: Grade se novi kružni tokovi, jedan će imati svetionik, sat na Trgu republike postavlja se sutra

Blic pre 1 sat
Šapić: Grade se novi kružni tokovi, jedan će imati svetionik, sat na Trgu republike postavlja se sutra

Izgradnja novog srpskog mosta preko Save i nekoliko novih kružnih tokova planirana je do leta 2027. godine, što bi trebalo da olakša saobraćaj u gradu.

Najavljeni su infrastrukturni projekti kao što su autobuska stanica Jug koja će biti gotova do kraja marta, nastavak radova na platou ispred Hrama Svetog Save i obnovi Karađorđevog parka. "U subotu noć biće postavljen sat na kružnom toku na Trgu repubike. To je ručni rad, jedinstven je, unikatan je, 6 tona ima i visok je 9 metara. Izrađen je u Srbiji, kvalitetni su materijali, garancija je 100 godina - najavio je Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda na press
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Forbes pre 11 minuta
Na Trg republike u subotu u noć stiže sat, ali gradskim novinama tu nije kraj: Predstoji i gradnja kružnog toka sa…

Na Trg republike u subotu u noć stiže sat, ali gradskim novinama tu nije kraj: Predstoji i gradnja kružnog toka sa "svetionikom" kod BIGZ-a, i proširenje Svetogorske i...

Ekapija pre 6 minuta
Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Insajder pre 36 minuta
Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Serbian News Media pre 46 minuta
Beograd dobija svetionik na kružnom toku i sat od šest tona, ali unikatan: Šta je Šapić sve najavio na konferenciji

Beograd dobija svetionik na kružnom toku i sat od šest tona, ali unikatan: Šta je Šapić sve najavio na konferenciji

N1 Info pre 51 minuta
Gradonačelnik Šapić najavio da Beograd dobija svetionik

Gradonačelnik Šapić najavio da Beograd dobija svetionik

Nedeljnik pre 21 minuta
Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Danas pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićGradonačelnik BeogradaGSPPress

Beograd, najnovije vesti »

Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Forbes pre 11 minuta
Na Trg republike u subotu u noć stiže sat, ali gradskim novinama tu nije kraj: Predstoji i gradnja kružnog toka sa…

Na Trg republike u subotu u noć stiže sat, ali gradskim novinama tu nije kraj: Predstoji i gradnja kružnog toka sa "svetionikom" kod BIGZ-a, i proširenje Svetogorske i...

Ekapija pre 6 minuta
Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Insajder pre 36 minuta
Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Gradonačelnik Beograda najavio postavljanje sata na Trgu Republike i svetionika kod BIGZ-a

Serbian News Media pre 46 minuta
Beograd dobija svetionik na kružnom toku i sat od šest tona, ali unikatan: Šta je Šapić sve najavio na konferenciji

Beograd dobija svetionik na kružnom toku i sat od šest tona, ali unikatan: Šta je Šapić sve najavio na konferenciji

N1 Info pre 51 minuta