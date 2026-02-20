Snežana Đurišić pevala "Vidovdan" usred Zagreba, a sad progovorila o krivičnim prijavama: "Žao mi je, to je moje"

Snežana Đurišić pevala "Vidovdan" usred Zagreba, a sad progovorila o krivičnim prijavama: "Žao mi je, to je moje"

Naglasila je da pevane pesme nisu nacionalističke i da su dobro prihvaćene od strane publike.

Gradonačelnik Zagreba je prisustvovao koncertu i rekao da nema osnova za bilo kakve prijave. Snežana Đurišić održala je 11. januara održala koncert u Zagrebu, a njen nastup je bio deo manifestacije "Srpsko veče". Na nastupu je pevačica pevala i pesme "Odakle si sele" i "Vidovdan", a sada je na konferenciji za medije progovorila i na tu temu i istakla da nikakve krivične prijave nisu podnete. - Drago mi je da me pitate za Zagreb. Pozvana sam od Srpskog veća, koje
