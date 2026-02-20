Tabaković o pritiscima na dobavljače i Delezu: "Ko misli da profit ostvaruje ucenjivanjem, nema šta da traži u Srbiji"

Tabaković je poručila da država neće dozvoliti zloupotrebe Guverner ističe da su svi investitori u Srbiji tretirani ravnopravno Na pitanje "Blic Biznisa" o navodima dobavljača da su im pojedini trgovinski lanci poslali anekse ugovora sa nepovoljnijim uslovima, u periodu između isteka uredbe i donošenja novog zakona o nepoštenim trgovačkim praksama, guverner Jorgovanka Tabaković poručila je da država neće dozvoliti zloupotrebe. Dobavljači, prema saznanjima "Blic