"To je veoma tužno" Oglasio se Tramp o hapšenju bivšeg princa Endrua: "Ja sam na neki način stručnjak"

Blic pre 2 sata
Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor je pušten iz pritvora posle gotovo 12 sati ispitivanja od strane policije Istraga protiv Endrua zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije je još u toku Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, je reagovao na hapšenje bivšeg princa Endrua.

On je upitan da li bi se slične optužbe mogle pojaviti i u SAD. - Ja sam na neki način stručnjak jer sam potpuno oslobođen krivice, tako da mogu da govorim o tome… to je veoma tužna stvar - rekao je američki predsednik i dodao: - Njegov brat, koji vrlo sкоrо dolazi u našu zemlju, kralj. To je veoma tužna stvar. Inače, kako javlja "Sky News" kralj Čarls trebalo bi da poseti SAD u aprilu. Tramp je, takođe dodao da je on taj koji "može da govori o tome" jer je
