Uvode se prelevmani za mleko! Nove mere za svinjarstvo i mlekarstvo: Država i više od 100 udruženja postigli dogovor (foto)

Uvedeće se oznaka '100 odsto iz Srbije' i novi pravilnik o deklarisanju proizvoda radi veće transparentnosti i jačanja poverenja potrošača Biće obavezni pisani ugovori između proizvođača i otkupljivača, uz stroge kazne za nepoštovanje U Palati Srbija održan je jedan od najmasovnijih sastanaka države i poljoprivrednika u poslednjih nekoliko godina. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić razgovarao je sa predstavnicima više od 100 udruženja