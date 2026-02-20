(Video) Drama na aerodromu: Uhapšena žena zbog psa, kamere u Las Vegasu sve snimile

Žena je tvrdila da pas ima uređaj za praćenje i implicirala da će joj se vratiti Pružala je otpor policiji prilikom hapšenja i postala je neprijateljski nastrojena prema službenicima Jedna žena uhapšena je na aerodromu u Las Vegasu nakon što je ostavila svog dvogodišnjeg psa kod šaltera za karte kompanije DžetBlu jer nije imala odgovarajuću dokumentaciju da ga povede na let, prenosi danas NBC njuz. Incident od 2. februara snimljen je na videu na Međunarodnom