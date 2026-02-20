Alkaraz posle preokreta pobedio Hačanova za plasman u polufinale turnira u Dohi

Prvi teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale turnira u Dohi, pošto je pobedio ruskog igrača Karena Hačanova sa 6:7 (3), 6:4, 6:3.

Španski igrač je pobedu nad 17. teniserom sveta zabeležio za dva sata i 26 minuta. U prvom setu nije bilo brejkova, a taj deo igre odlučen je u dodatnom, 13. gemu u kojem je Hačanov lako slavio sa 7:3. Alkaraz je u naredna dva seta po jednom oduzimao servis protivniku u petom gemu, da bi plasman među četiri najbolja potvrdio brejkom u devetom gemu drugog seta. U polufinalu Alkaraz igra protiv još jednog ruskog igrača Andreja Rubljova, 14. igrača sveta koji u Dohi
