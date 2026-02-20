Jekić (SSP): Kragujevački radnici na „prinudnom radu” u Aranđelovcu i Smederevskoj Palanci u kampanji SNS-a

Pritisci i ucene odavno su zaštitni znak Srpske napredne stranke.

Zaposleni u državnim i komunalnim preduzećima u Kragujevcu ponovo su meta jer se brutalno primoravaju da odlaze u Aranđelovac i Smederevsku Palanku kako bi vodili kampanju od vrata do vrata, tvrdi Dalibor Jekić, narodni poslanik i predsednik Izvršnog odbora Stranke slobode i pravde. Po njegovim rečima posebno su na udaru radnici angažovani preko agencije, kojima se otvoreno preti otkazom ako odbiju da učestvuju u stranačkim aktivnostima u tim opštinama. Pošteđeni