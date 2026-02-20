Marej tragičar, a sudije nisu želele da daju Jokiću šansu da donese trijumf Nagetsima (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa su poraženi u prvom meču posle Ol star vikenda u NBA ligi.

Jokić i drugovi su izgubili u gostima od Los Anđeles Klipersa sa 115:114. Srbin je je meč završio sa 22 poena uz čak 12 u poslednjih sedamminuta meča. Imao je i 17 skokova i šest asistencija. Junak pobede Klipersa je Ben Maturin sa 38 poena uz pet skokova i četiri asistencije. Sjajno ga je ispratio Kavaj Lenard sa 23 poena, četiri skoka i tri asistencije. Tragičar je Džamal Marej, koji je na 0,7 sekundi do kraja meča izborio tri slobodna bacanja pri rezultatu