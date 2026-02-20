Policija uhapsila muškarca i zaplenila gotovo 35.000 litara naftnih derivata

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je večeras da je uhapšen I.M. (41), u čijem hangaru u Beogradskoj ulici pronašla i zaplenila 34.330 litara naftnih derivata, dve pumpe za istakanje, 17 bidona i pet teretnih vozila.

Policija ga tereti da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, dok će krivična prijava biti podneta i protiv osumnjičenog D.R, od kog je I.M. zakupio hangar, zbog nedozvoljenog skladišta robe. Osumnjičenom I. M, za kojim je već bila raspisana potraga, određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. a