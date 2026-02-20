Poljoprivrednici s blokade u Mrčajevcima tvrde da ih Glamočić nije pozvao na sastanak

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić ponovo je pozvao „one koji imaju dobru volju“ na razgovor danas, ali poljoprivrednici iz Šumadije i zapadne Srbije kažu da njihovi predstavnici neće biti na sastanku sa ministrom i da nastavljaju sa blokadama.

Oni tvrde i da nisu dobili poziv na sastanak, a da će na razgovore otići oni koji su bliski vlasti, kako je u razgovoru za N1 potvrdio i poljoprivrednik iz Miločaja, Slobodan Simović. „Pokušavaju ponovo da nas obmanu, mi to nećemo dozvoliti. Mislim da su ljudi istrajni, vidite po broju traktora. Juče smo se povećali broj na 30 traktora. Mislim da ne tražimo ništa što nije normalno, tražimo samo da normalno funkcionišemo“, rekao je Simović koji je na blokadi u