„Šta je država? Kome ona pripada?“: Studenti u blokadi najavili veliki skup u Nišu

Šta je država? Kome ona pripada? Odgovor ćemo zajedno dati 1. marta, objavili su niški studenti u blokadi, najavljujući „veliki studentski skup“ tog datuma u tom gradu.

Skup će biti održan na godišnjicu najmasovnijeg protesta u Nišu poslednjih godina, u trajanju od 18 sati, u organizaciji studenata u blokadi. Na tom protestu je između ostalog donet Studentski edikt, koji je, kako se u njemu navodi, „zavet budućnosti i državi u kojoj studenti i slobodni građani žele da žive“. Pre „velikog protesta“ u Nišu studenti će ove godine organizovati „nedelju slobode na jugu Srbije“. U okviru nje biće održane tematske tribine u Prokuplju,