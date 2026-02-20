Glamočić sa poljoprivrednicima: Uvodi se oznaka „100% iz Srbije“ za domaće proizvode

BEOGRAD: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je danas na sastanku sa predstavnicima više od 100 različitih udruženja poljoprivrednika iz svih krajeva zemlje da će u narednim nedeljama biti uvedena oznaka „100% iz Srbije“, kako bi potrošači jasno mogli da prepoznaju domaće proizvode.

„Konačno će stupiti na snagu u narednim nedeljama oznaka 100% iz Srbije i novo deklarisanje. O čemu se radi? Potrošač mora da zna šta kupuje. Uvodimo ovu oznaku upravo zbog toga. Ako je proizvod 100 odsto domaći, to mora biti jasno označeno, prepoznatljivo i vidljivo“, rekao je Glamočić u Palati Srbija. Kako je naveo, biće propisana minimalna veličina znaka u bojama zastave Republike Srbije na kojem će velikim slovima pisati „100% iz Srbije“. „Za one koji budu to