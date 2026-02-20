Cene zlata porasle nakon presude američkog Vrhovnog suda protiv Trampovih carina

Cena zlata porasla je žna oko 5.050 dolara po unci, nakon presude američkog Vrhovnog suda protiv globalnih carina američkog predsednika Donalda Trampa.

To odražava pad američkog dolara i pojačava privlačnost ovog plemenitog metala kao zaštite od geopolitičkih rizika, preneo je Trejding ekonomiks. Sud je ukinuo recipročne carine koje su pritiskale dolar, dok su tržišta procenjivala potencijalne povraćaje sredstava i smirivanje trgovinskih tenzija. Na cenu zlata utiče slab rast američkog bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu od 1,4 odsto i prekoračenje osnovne inflacije od tri odsto, što je ostavilo