Hitna pomoć: Žena (40) povređena u udesu u Borči

Žena stara 40 godina lakše je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Borči, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u 19.15 časova u ulici JNA kod broja 59, a povređena žena prevezena je u Urgentni centar. Još jedan udes dogodio se jutros u 5.42 na Pančevačkom mostu i ekipe Hitne pomoći trenutno su na licu mesta. Kako su rekli iz Hitne pomoći, ne zna se koliko ima povređenih, ali verovatno su u pitanju lakše povrede. Ekipe ove službe tokom noći su obavile 120 intervencija, dok je 15 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se uglavnom javljali hronični