Održan sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije EU sa predstavnicima Evropske komisije

U Vladi Republike Srbije danas je održan sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa predstavnicima Evropske komisije, kojem je predsedavao šef Misije Srbije pri EU i rukovodilac Operativnog tima ambasador Danijel Apostolović.

Sastanku su prisustvovali i generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Hert Jan Kopman, šef Delegacije EU u Srbiji ambasador Andreas fon Bekerat i njihovi savetnici. U ime Republike Srbije učestvovali su predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar pravde Nenad Vujić, ministar