Vučić: Odličan razgovor sa Kopmanom, mnogi će se iznenaditi uspehom Srbije

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Vučić: Odličan razgovor sa Kopmanom, mnogi će se iznenaditi uspehom Srbije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je jutros imao veoma uspešan sastanak sa generalnim direktorom Generalnog direktorata EK za proširenje i istočno susedstvo Hertom Janom Kopmanom, da će Srbija ostati na evropskom putu i da će se možda mnogi iznenaditi njenim uspehom. "Imali smo dobar sastanak jutros, da vas obavestim sa Kopmanom, guraćemo na našem evropskom putu, tako da se možda mnogi iznenade", rekao je Vučić novinarima tokom obilaska pogona Jumko u
