Glavni arhitekta moćne Crvene zvezde ima reč: Sada igramo Evropu da pobeđujemo, ništa ovo nije slučajno!

Više su nego zadovoljni! U okviru nokaut faze Lige Evrope, Lil je u Francuskoj dočekao Crvenu zvezdu, a slavio je gostujući sastav – 0:1.

Nakon utakmice, navijači Crvene zvezde su oduševljeni, a čovek od koga sve počinje, Zvezdan Terzić, rekao je svoje viđenje meča: „Velika pobeda! Još jedna u nizu! Pobediti Lil u Francuskoj, ekipu iz jedne od najjačih liga Evrope je dokaz da sve ove pobede do sada nisu bile slučajnost. Sve je ovo rezultat jednog vizionarskog, stručnog i odgovornog dugogodišnjeg rada u Crvenoj zvezdi. Zvezda iz sezone u sezonu raste kao klub. Ovo večeras je istorijski rezultat za naš