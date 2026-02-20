Kraj za Partizan u Kupu: Mega potopila crno-bele u Nišu nakon prekida utakmice zbog navijača!

pre 12 minuta
Meč obeležile neprilične scene! Ekipa Mege drugi je finalista kupa Radivoja Koraća nakon što je pobedila Partizan rezultatom 80:58.

Utakmicu su obeležile neprilične scene sa tribina, pošto su Grobari vređali porodicu Čović. Podsetimo, prvi finalista nacionalnog kupa je ekipa Crvene zvezde koja je pobedila Spartak Suboticu 86:69. Bolje je otvorila meč Mega sa dva brza koša, da bi Partizan uzvratio trojkom preko Lakića. Brzo Penjaroja uzima tajm-aut na meču, nakon još jedne trojke Mege. Rezultat je 11:3. Delovalo je na prvu da se Partizan pribrao nakon pauze, s obzirom na to da je Bonga odlično
