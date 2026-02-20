Moneke precrtan za Kup, ali ga to nije poljuljalo: Nigerijac otkrio šta radi dok je tim u Nišu!

Prekobrojan za KRK, ali maksimalno fokusiran na Evroligu i ABA ligu Košarkaši Crvene zvezde u petak od 16:30 igraju polufinale Kupa Radivoja Koraća protiv subotičkog Spartaka, nakon što su u četvrtfinalu savladali Borac rezultatom 93:77.

Dok se deo ekipe bori za trofej u Nišu, ostali su ostali u Beogradu – sa jasnim ciljem da spremno dočekaju nastavak Evrolige i ABA lige. Među onima koji nisu otputovali nalazi se i Čima Moneke. Nigerijski krilni centar bio je prekobrojan za Kup, jer pravila dozvoljavaju registraciju najviše četiri stranca. Ovog puta prednost su dobili Kodi Miler-Mekintajer, Džered Batler, Džordan Nvora i Ebuka Izundu, pa za Monekea nije bilo mesta u sastavu. Ipak, pauzu nije