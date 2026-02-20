Saša Obradović nakon plasmana u finale: „Zadovoljan sam – presudio karakter!“

Hot sport pre 4 sati
Saša Obradović nakon plasmana u finale: „Zadovoljan sam – presudio karakter!“

Šansa za prvi trofej u sezoni! U okviru polufinala Kupa Radivoja Koraća, snage su u Čairu odmerile ekipe Crvene zvezde i Spartaka, a slavio je tim iz Beograda – 86:69.

Zadovoljan plasmanom u finale bio je trener Crvene zvezde – Saša Obradović: „Zadovoljan sam plasmanom u finale, to je velika stvar za nas. Nije lako ni jednoj ekipi, pogotovo evroligašima, koji moraju da se odreknu nekih igrača. Ono što je presudilo kao i u mnogim utakmicama, osim što smo digli nivo odbrane u četvrtoj četvrtini, takođe i karakter ekipe. Dali su doprinos i igrači sa klupe, kao i mladi“ Sutra je već finale, odmora nema. „Da bude malo više ove četvrte
