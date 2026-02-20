Zvezda srušila barijeru u Francuskoj: Istorijska noć kakvu srpski fudbal ne pamti!

Prva pobeda u Francuskoj! Trijumfom nad Lilom, Crvena zvezda nije osvojila samo zlata vrednu prednost – ispisala je istoriju.

Ekipa Dejana Stankovića konačno je srušila barijeru koja je godinama stajala kao zid. Naime, do sinoć, crveno-beli nikada nisu slavili na gostovanju francuskom klubu. Ipak, crveno-beli su sinoć „skinuli“ to prokletstvo i po prvi put trijumfovali. Ovo je ujedno i prva pobeda srpskog fubala u Francuskoj. A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) Zvezda je igrala hrabro, disciplinovano i strpljivo, a trenutak odluke stigao je u finišu prvog poluvremena.